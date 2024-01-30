На минувшей неделе, с 22 по 28 января 2024 года, на автотрассах 33-го региона зарегистрировано 23 ДТП, в которых 1 гражданин погиб и 25 жителей получили различные травмы.

На минувшей неделе, с 22 по 28 января 2024 года, на автотрассах 33-го региона зарегистрировано 23 ДТП, в которых 1 гражданин погиб и 25 жителей получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Отмечается, что среди пострадавших оказался ребёнок.Кроме того, за тот же период правоохранители выезжали на 546 аварий с материальным ущербом. Также были обнаружены 83 пьяных водителя.