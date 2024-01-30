Замглавврача медицинского учреждения во Владимире получила взятку в виде ремонта своей...
Замглавврача медицинского учреждения во Владимире получила взятку в виде ремонта своей квартиры.
Следствием и судом установлено, что в 2017 году 49-летняя жительница Владимира, являясь руководителем контрактной службы одного из медучреждений за проведение ремонта в ее квартире стоимостью 66 тысяч рублей обеспечила руководителю коммерческой организации "ремонтные" контракты на сумму свыше 800 тысяч рублей.
В ходе расследования следователем СК наложен арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 450 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях здравоохранения сроком на 2 года 6 месяцев.
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