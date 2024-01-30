Замглавврача медицинского учреждения во Владимире получила взятку в виде ремонта своей...

Замглавврача медицинского учреждения во Владимире получила взятку в виде ремонта своей квартиры.Следствием и судом установлено, что в 2017 году 49-летняя жительница Владимира, являясь руководителем контрактной службы одного из медучреждений за проведение ремонта в ее квартире стоимостью 66 тысяч рублей обеспечила руководителю коммерческой организации "ремонтные" контракты на сумму свыше 800 тысяч рублей.В ходе расследования следователем СК наложен арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 450 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях здравоохранения сроком на 2 года 6 месяцев.Фото: Roselyn Tirado on Unsplash