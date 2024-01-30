Замглавврача психиатрической больницы во Владимире получила взятку в виде ремонта своей...

Замглавврача психиатрической больницы во Владимире получила взятку в виде ремонта своей квартиры.Следствием и судом установлено, что в 2017 году 49-летняя жительница Владимира, являясь руководителем контрактной службы одного из медучреждений за проведение ремонта в ее квартире стоимостью 66 тысяч рублей.Взамен она, используя свои должностные полномочия, в течение 2017-2019 годов обеспечила заключение государственных контрактов между ГКУЗ ВО «ОПБ № 1» и строительной компанией на общую сумму 804 012 рублей.Подсудимая свою вину в судебном заседании отрицала, сообщила пресс-служба судов Владимирской оласти.В ходе расследования следователем СК наложен арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 450 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях здравоохранения сроком на 2 года 6 месяцев.Фото: Roselyn Tirado on Unsplash