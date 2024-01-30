Преступление произошло в поселке Головино 28 июля. 39-летний местный житель и его 48-летняя подруга пили у нее дома несколько дней. В какой-то момент женщине позвонил ее знакомый, обвиняемому

Преступление произошло в поселке Головино 28 июля. 39-летний местный житель и его 48-летняя подруга пили у нее дома несколько дней. В какой-то момент женщине позвонил ее знакомый, обвиняемому это не понравилось. Как сообщили в прокуратуре, мужчина приревновал собутыльницу и стал избивать ее руками и ногами по голове. Удивительно, но это не заставило женщину выпроводить гостя