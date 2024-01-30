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<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2024-zhitelej-vladimira-snova-prosyat-ubrat-mashiny-s-ulic.html" target="_blank">Жителей Владимира снова просят убрать машины с улиц</a> - В мэрии попросили владимирцев убрать авто с некоторых улиц. Это необходимо для работы снегоуборочной техники. Чистить снег будут сегодня, 30 января с 20:00 и до 07:00 утра 31 января по следующим