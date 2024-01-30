В свои 57 Наталья Шиповская толкает старый «Москвич» где-то на просторах Сибири. Уроженка Владимирской области путешествует по Якутии в компании друзей на советском автомобиле. Позади

В свои 57 Наталья Шиповская толкает старый «Москвич» где-то на просторах Сибири. Уроженка Владимирской области путешествует по Якутии в компании друзей на советском автомобиле. Позади города Мирный и Удачный, поселок Чернышевский и села: Оленёк, Юрюнг-Хая, Саскылах и Жилинда. Туристы любуются полярным сиянием и находят на пути немало приключений. Автомобиль ломается почти каждый день. Самым ярким