По обвинению в убийстве перед судом предстанет 59-летний житель Горохова.

По обвинению в убийстве перед судом предстанет 59-летний житель Горохова. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступление было совершено летом прошлого года. Правоохранители установили, что фигурант выпивал во дворе вместе с 46-летним незнакомцем. Мужчины поссорились. Обвиняемый сходил домой за ножом и нанёс собутыльнику много ударов клинком. Потерпевший умер на месте.В настоящий момент житель Гороховца находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.