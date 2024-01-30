Перед судом предстанет 39-летний житель Судогодского района.

Перед судом предстанет 39-летний житель Судогодского района. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью подруге, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла летом прошлого года в посёлке Головино. Правоохранители выяснили, что фигурант гостил у подруги и был пьян. Даме позвонил приятель, и обвиняемый разозлился. Из ревности он разбил телефон женщины, а затем несколько раз ударил её по голове.Через пару дней мужчина узнал, что его подруга умерла.В настоящий момент житель Судогодского района находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.