Жителя Владимирской области, который выдал кусок мыла за боевую гранту, будут судить за...

Жителя Владимирской области, который выдал кусок мыла за боевую гранту, будут судить за разбой.Утверждено обвинительное заключение в отношении пятидесятидвухлетнего жителя города Гусь-Хрустальный по статьям "Незаконное хранение взрывных устройств", "Незаконное хранение боеприпасов" и "Разбой", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В начале июля прошлого года обвиняемый решил похитить деньги из магазина-буфета «24 Градуса». Он изготовил муляж гранаты, прикрепив к куску мыла найденный им ранее взрыватель «УЗРГМ-2».Ночью 5 июля мужчина зашел в магазин, и, угрожая женщине-продавцу, потребовал деньги. Даже отогнул усики чеки взрывателя для убедительности.Продавец передала ему более 17 тыс рублей. Злоумышленник потребовал ещё и плитку шоколада с орехами. Затем он скрылся с места происшествия.Налетчика задержали уже на следующий день, у него изъяли взрыватель, а также 10 патронов.Уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный горсуд.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области