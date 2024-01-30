27-летнего жителя Юрьев-Польского района подозревают в краже денег с чужой банковской карты.

27-летнего жителя Юрьев-Польского района подозревают в краже денег с чужой банковской карты. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в середине января 2024 года. Правоохранители выяснили, что гражданин нашёл на одной из городских улиц карту вместе с пин-кодом и решил использовать её для личных нужд. Молодой человек снял через банкомат 3 тыс. рублей и потратил деньги.Отмечается, что на допросе мужчина во всём сознался. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.