Потерпевший сообщил, что на улице Маросейка неизвестный ударил его по голове и похитил мобильный телефон...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Басманному району задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в грабежах.В полицию поступило заявление от 20-летнего москвича. Он сообщил, что на улице Маросейка неизвестный ударил его по голове, похитил мобильный телефон и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Сельскохозяйственной улице задержали подозреваемого.Также сотрудники полиции установили причастность задержанного к еще одному аналогичному противоправному деянию.На улице Маросейка злоумышленник, применив силу, похитил у 20-летнего приезжего мужчины мобильный телефон, после чего скрылся.Похищенные телефоны он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60