Стало известно о нелепой гибели топ-менеджера
Сибирской угольной энергетической компании. Несостоявшийся актер решил сорвать зло на сотрудники СУЭК.
Стало известно о нелепой гибели топ-менеджера
Сибирской угольной энергетической компании. Несостоявшийся актер решил сорвать зло на сотрудники СУЭК.
Жуткое и бессмысленное убийство совершил 26-летний артист-неудачник,
приехавший покорять Москву из Коряжмы. Преступление произошло 18 января, но
страшные подробности этого дела следователи раскрыли только сейчас.
Выяснилось, что мужчина в тот роковой день отправился в телецентр
"Останкино", чтобы принять участие в кастинге на шоу. Однако он
не прошел отбор – телевизионщики отвергли его кандидатуру.
Расстроенный провинциал зашел в один
из ближайших домов, чтобы переодеться, сообщает . Там он
решил снять стресс и выпить пива. На свою беду в это время вышел покурить на
лестничную площадку один из жильцов дома. Мужчина сделал незнакомцу замечание,
увидев алкоголь.
После словесной перебранки несостоявшийся артист
искромсал обидчика ножом, нанеся ему более 60 ударов. Затем переоделся в чистые вещи и покинул место преступления.
Убийцу нашли и допросили. В разговоре со
следователями он утверждал, что не помнит момент нападения. Артиста-неудачника
приговорили к девяти годам тюрьмы.