Стало известно о нелепой гибели топ-менеджера Сибирской угольной энергетической компании. Несостоявшийся актер решил сорвать зло на сотрудники СУЭК.

Стало известно о нелепой гибели топ-менеджераСибирской угольной энергетической компании. Несостоявшийся актер решил сорвать зло на сотрудники СУЭК.Жуткое и бессмысленное убийство совершил 26-летний артист-неудачник,приехавший покорять Москву из Коряжмы. Преступление произошло 18 января, нострашные подробности этого дела следователи раскрыли только сейчас.Выяснилось, что мужчина в тот роковой день отправился в телецентр"Останкино", чтобы принять участие в кастинге на шоу. Однако онне прошел отбор – телевизионщики отвергли его кандидатуру.Расстроенный провинциал зашел в одиниз ближайших домов, чтобы переодеться, сообщает . Там онрешил снять стресс и выпить пива. На свою беду в это время вышел покурить налестничную площадку один из жильцов дома. Мужчина сделал незнакомцу замечание,увидев алкоголь.После словесной перебранки несостоявшийся артистискромсал обидчика ножом, нанеся ему более 60 ударов. Затем переоделся в чистые вещи и покинул место преступления.Убийцу нашли и допросили. В разговоре соследователями он утверждал, что не помнит момент нападения. Артиста-неудачникаприговорили к девяти годам тюрьмы.