Чеченец Муслим Джамбеков, подозреваемый по делу о ДТП на Можайском шоссе, арестован и заключен под стражу до 25 мая. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы.

Чеченец Муслим Джамбеков, подозреваемый по делу о ДТП на Можайском шоссе, арестован и заключен под стражу до 25 мая. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы.В субботу Джамбекова доставили в Москву из Грозного.По данным Следкома, 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошло столкновение "Мерседеса-Бенц" и "Нивы". Женщина, находившаяся в "Ниве", скончалась на месте, ее муж и дочка были ранены. Их доставили в больницу. Девочка от полученных травм скончалась.Водитель "Мерседеса" с места аварии скрылся.Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в сети видеообращение, в котором потребовал от виновника аварии сдаться властям. После чего Джамбеков явился в чеченскую полицию.Дело вызвало широкий резонанс, была начала служебная проверка в столичном ГИБДД. Предупреждение получили начальник столичной Госавтоинспеции Виктор Коваленко и ряд других сотрудников. Одного из находящихся на месте инспекторов уволили, второй предупрежден о неполном служебном соответствии, передает ТАСС.