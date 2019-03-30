По ходатайству следствия суд арестовал няню, которая систематически избивала маленьких девочек-двойняшек на северо-западе Москвы. Против нее возбуждено уголовное дело.

По ходатайству следствия суд арестовал няню, которая систематически избивала маленьких девочек-двойняшек на северо-западе Москвы.Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, о преступлении стало известно благодаря записям с камеры, установленной родителями в детской комнате.По ее словам, после того как женщина узнала, что ее работодатель обо всем осведомлен, она срочно уехала из столицы, но в минувший четверг, 28 марта, была задержана.Против няни было возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних, расследование продолжается, пишет "Интерфакс".