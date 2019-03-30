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<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2019-bajden-ne-pomnit-kak-celoval-flores.html" target="_blank">Байден не помнит, как целовал Флорес</a> - Бывший вице-президент США Джо Байден не помнит о якобы имевшем место несколько лет назад инциденте с политиком Люси Флорес, на днях обвинившей его в неподобающем поведении. По словам Флорес, на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе в 2014 году Байден подошел к ней сзади в очереди к сцене, положил ей руки на плечи, вдохнул запах ее волос и поцеловал в затылок.