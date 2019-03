Бывший вице-президент США Джо Байден не помнит о якобы имевшем место несколько лет назад инциденте с политиком Люси Флорес, на днях обвинившей его в неподобающем поведении. По словам Флорес, на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе в 2014 году Байден подошел к ней сзади в очереди к сцене, положил ей руки на плечи, вдохнул запах ее волос и поцеловал в затылок.

Бывший вице-президент США Джо Байден не помнит о якобы имевшем место несколько лет назад инциденте с политиком Люси Флорес, на днях обвинившей его в неподобающем поведении. По словам Флорес, в прошлом депутата нижней палаты парламента штата Невада, на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе в 2014 году Байден подошел к ней сзади в очереди к сцене, положил ей руки на плечи, вдохнул запах ее волос и поцеловал в затылок.Флорес тогда баллотировалась в вице-губернаторы Невады, а вице-президент Байден приехал поддержать ее и еще некоторых кандидатов от Демократической партии."Я не могла двинуться, не могла ничего сказать. Больше всего мне хотелось, чтобы Байден отодвинулся от меня, — вспоминает она в своей статье для нью-йоркского журнала The Cut. — Затем объявили мое имя, и я никогда не была более счастлива оказаться на сцене перед собравшимися".Те выборы не были успешными для Флорес — стать вице-губернатором штата ей не удалось. А теперь представитель Байдена Билл Руссо сообщил в "Твиттере": ни тогда, ни в последующие годы ни сам вице-президент, ни его сотрудники не подозревали, что Люси Флорес "в какой-либо момент испытывала неудобство". "Также они не помнят того, что она описывает", — добавил он. [email protected] spox @BillR on Lucy Flores piece: pic.twitter.com/aLGFoOSZA2— Henry J. Gomez (@HenryJGomez) 29 марта 2019 г.Ранее газета The Wall Street Journal написала о планах Джо Байдена принять участие в выборах президента США в 2020 году. По данным CNN, он самый популярный из возможных кандидатов от Демократической партии и опережает сенатора Берни Сандерса с уровнем поддержки 28 процентов.