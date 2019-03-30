Выборы президента Украины состояться уже завтра. Обстановка в стране накалилась до предела – начались массовые аресты.

Выборы президента Украины состояться уже завтра. Обстановка в стране накалилась до предела – начались массовые аресты.Выборы президента Украины заставили пойти на крайние меры. По его распоряжению СБУ начала судебное преследование командиров ВСУ, которые высказали какую-либо критику в отношении действующей власти, либо отказались принуждать подчиненных голосовать за Порошенко.Как утверждает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сотрудники СБУ активизировались в частях и подразделениях ВСУ на минувшей неделе."Сотрудниками службы контрразведки ведется интенсивная работа по выявлению неблагонадежных командиров в подразделениях, которые открыто негативно высказываются в отношении действующей власти", – говорит Марочко.По его словам, сейчас под Орестом находятся три офицера 10-й горно-штурмовой бригады и один из командиров подразделений 54-й механизированной бригады ВСУ. Всем четверым предъявлены надуманные, по словам Марочко, обвинения – хищение вооружения или комплектующих. Реальной же причиной ареста офицеров стали их взгляды на ситуацию с выборами и отказ принуждать своих подчиненных голосовать за нынешнего президента, подчеркнул подполковник.Ранее в Сети появилось видео с пьяным президентом Украины, рассуждающим об агрессии России на встрече с военнослужащими вооруженных сил Незалежной. Некоторых пользователей возмутило подобное поведение, другие негодовали, третьи – смеялись. Многие, к примеру, заметили, что Петр Порошенко не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики".