В Сочи близится к завершению чемпионат России по бобслею и скелетону. Завершились женские соревнования экипажей бобов-двоек, победителями которых стали Надежда Сергеева и Анна Парфенова. По итогам двух заездов их результат составил 1 минуту 55,58 секунды.

В Сочи близится к завершению чемпионат России по бобслею и скелетону. Завершились женские соревнования экипажей бобов-двоек, победителями которых стали Надежда Сергеева и Анна Парфенова. По итогам двух заездов их результат составил 1 минуту 55,58 секунды.Следом за ними расположился экипаж Алены Осипенко и Юлии Шошкуевой. Их отставание от победительниц составило 0,9 секунды. Замкнули пьедестал Полина Назарук и Елена Мамедова, отставшие также на 0,9 секунды, но проигравшие серебряным медалисткам по дополнительным показателям.Напомним, что ранее в соревнованиях скелетонистов победу одержал Александр Третьяков. Чемпионат России завершится в воскресенье, 31 марта.