Очень сильный запах в салоне заставил Boeing 737 компании United Airlines экстренно приземлиться в Вашингтоне.

Очень сильный запах в салоне заставил Boeing 737 компании United Airlines экстренно приземлиться в Вашингтоне. Как сообщает телеканал Fox News, самолет поднялся в небо в Балтиморе и должен был отправиться в Сан-Франциско.Через несколько минут после взлета один из пассажиров стал задыхаться от резкого запаха. У него проявились тошнота и головная боль.На ВПП Boeing встретили медики и пожарные. После осмотра семерых из находившихся на борту пришлось направить в больницу.Авиакомпания оплатит пострадавшим медицинское обслуживание, хотя о причинах ЧП пока ничего неизвестно.