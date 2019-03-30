Телеведущая
шокирована печальной новостью о кончине экс-главного
редактора журнала Коммерсант-Власть Максима Ковальского. Ксения Собчак
посвятила пост в своем Telegram-канале умершему
журналисту.
Телеведущая
шокирована печальной новостью о кончине экс-главного
редактора журнала "Коммерсант-Власть" Максима Ковальского. Ксения Собчак
посвятила пост в своем Telegram-канале умершему
журналисту.
Журналист ушел из жизни 29 марта в возрасте 54 лет. По
данным "Коммерсанта", мужчина ушел из жизни в 22:30. "Болезнь оказалась сильнее",
– коротко сказано о причинах смерти Ковальского. По некоторым данным, он болел
раком.
Ксения Собчак почтила память коллеги. "Прочла, что
Максим Ковальский умер. Светлая память! Большая потеря, редкий профессионал", -
написала в своем Telegram-канале знаменитость.
Ковальский начал
работу в "Коммерсанте" в 1990 году. В 1999 году он стал главным редактором
журнала "Коммерсант-Власть" и проработал на этой должности до 2011 года.
Пост он покинул после того, как издание опубликовало фотографию избирательного
бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Владимира Путина.
Затем Максим Ковальский
работал главным редактором в издании OpenSpace.ru. после его закрытия вернулся
в "Коммерсант", заняв должность креативного директора.
Отметим, что сама
переживает сейчас непростой период. Так, в марте она с супругом,
артистом Максимом Виторганом объявили о расставании. Телеведущую подозревают в
романе с режиссером Константином Богомоловым. Они вместе появлялись в публичных
местах, но официальных комментариев о своих отношениях с ним пока
не давала.