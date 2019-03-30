Телеведущая шокирована печальной новостью о кончине экс-главного редактора журнала Коммерсант-Власть Максима Ковальского. Ксения Собчак посвятила пост в своем Telegram-канале умершему журналисту.

Телеведущаяшокирована печальной новостью о кончине экс-главногоредактора журнала "Коммерсант-Власть" Максима Ковальского. Ксения Собчакпосвятила пост в своем Telegram-канале умершемужурналисту.Журналист ушел из жизни 29 марта в возрасте 54 лет. Поданным "Коммерсанта", мужчина ушел из жизни в 22:30. "Болезнь оказалась сильнее",– коротко сказано о причинах смерти Ковальского. По некоторым данным, он болелраком.Ксения Собчак почтила память коллеги. "Прочла, чтоМаксим Ковальский умер. Светлая память! Большая потеря, редкий профессионал", -написала в своем Telegram-канале знаменитость.Ковальский началработу в "Коммерсанте" в 1990 году. В 1999 году он стал главным редакторомжурнала "Коммерсант-Власть" и проработал на этой должности до 2011 года.Пост он покинул после того, как издание опубликовало фотографию избирательногобюллетеня с нецензурной надписью в адрес Владимира Путина.Затем Максим Ковальскийработал главным редактором в издании OpenSpace.ru. после его закрытия вернулсяв "Коммерсант", заняв должность креативного директора.Отметим, что самапереживает сейчас непростой период. Так, в марте она с супругом,артистом Максимом Виторганом объявили о расставании. Телеведущую подозревают вромане с режиссером Константином Богомоловым. Они вместе появлялись в публичныхместах, но официальных комментариев о своих отношениях с ним покане давала.