Более половины членов Палаты общин Великобритании от партии консерваторов, находящейся у власти, призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Более половины членов Палаты общин Великобритании от партии консерваторов, находящейся у власти, призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем.Как сообщает газета The Independent, за вариант так называемого "жесткого" Brexit выступают 170 из 314 депутатов-консерваторов. По сведениям издания, они обратились к Мэй с письмом, в котором призывают вывести Великобританию из ЕС уже 12 апреля, не оглядываясь на возможность заключения какой-либо сделки по процессу Brexit.В минувшую пятницу, 29 марта, британский парламент в очередной раз отклонил вариант сделки, который премьер согласовала с Брюсселем. Если соглашение с ЕС так и не будет достигнуто, датой Brexit будет 12 апреля 2019 года. Однако эта дата может быть перенесена, если Мэй представит план действий, способный вывести ее правительство из тупика.Британский премьер на будущей неделе намерена предпринять еще одну попытку получить одобрение своего предложения по Brexit у депутатов. Если ее попытка не увенчается успехом, правительство может принять решение о досрочных парламентских выборах.