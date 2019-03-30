Певица прокомментировала слухи о скандале с бывшим мужем, спортсменом Владиславом Радимовым, который якобы не платит алименты. Утверждалось, что Татьяна Буланова якобы подала в суд на экс-супруга.

Певица прокомментировала слухи о скандале с бывшим мужем, спортсменомВладиславом Радимовым, который якобы не платит алименты. Утверждалось,что Татьяна Буланова якобы подала в суд на экс-супруга.Артистка заявила, чтоэту историю придумал какой-то подлый журналист, чтобы "попиариться". Всеобвинения она отрицает. Татьяна Буланова призналась, что ей уже надоели подобныеразговоры."Не вспоминайте об этом,я уже привыкла, что какие-то слухи о моей жизни периодически появляются, но этопросто глупость какая-то, у нас все нормально", – цитирует исполнительницу . Татьяна Буланова также отметила, что довольна тем, чтослухи о ее жизни никак не отражаются на семье. С детьми знаменитостьоткровенна. Певица рассказывает им все первым.Отметим, что сам экс-супругТатьяны Булановой, когда узнал информацию об их скандале, был немало удивлен.Он, как и певица, опроверг все домыслы.Напомним, 6 марта отметила 50-летие. Артисткаполучила известность благодаря грустным песням о нелегкой женской доле. Вовремя исполнения певица частенько плакала, пытаясь совладать с эмоциями.Замужем была дважды – за продюсером Николаем Тагриным и футболистом ВладиславомРадимовым. Каждому она подарила по сыну. Сейчас сердце певицысвободно.