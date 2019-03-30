Певица прокомментировала слухи о скандале с бывшим мужем, спортсменом
Владиславом Радимовым, который якобы не платит алименты. Утверждалось,
что Татьяна Буланова якобы подала в суд на экс-супруга.
Певица прокомментировала слухи о скандале с бывшим мужем, спортсменом
Владиславом Радимовым, который якобы не платит алименты. Утверждалось,
что Татьяна Буланова якобы подала в суд на экс-супруга.
Артистка заявила, что
эту историю придумал какой-то подлый журналист, чтобы "попиариться". Все
обвинения она отрицает. Татьяна Буланова призналась, что ей уже надоели подобные
разговоры.
"Не вспоминайте об этом,
я уже привыкла, что какие-то слухи о моей жизни периодически появляются, но это
просто глупость какая-то, у нас все нормально", – цитирует исполнительницу . Татьяна Буланова также отметила, что довольна тем, что
слухи о ее жизни никак не отражаются на семье. С детьми знаменитость
откровенна. Певица рассказывает им все первым.
Отметим, что сам экс-супруг
Татьяны Булановой, когда узнал информацию об их скандале, был немало удивлен.
Он, как и певица, опроверг все домыслы.
Напомним, 6 марта отметила 50-летие. Артистка
получила известность благодаря грустным песням о нелегкой женской доле. Во
время исполнения певица частенько плакала, пытаясь совладать с эмоциями.
Замужем была дважды – за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом
Радимовым. Каждому она подарила по сыну. Сейчас сердце певицы
свободно.