Поддержав барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову флешмобом, учителя поступили правильно, заявила заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко.

Поддержав барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову флешмобом, учителя поступили правильно, заявила заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко.Травля – это нехорошо, подчеркнула Драпеко, нужно бороться за своих коллег. Там более что это махровое ханжество, купальник скромный, и по ТК за такое увольнять нельзя, сообщает радиостанция "Говорит Москва".Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что не хотелось бы, чтобы из-за флешмоба школы теряли педагогов.У людей наболело, случай с Кувшинниковой не первый. Многие молодые учителя написали заявления. Ничего хорошего в этом флешмобе нет. Но и протест нужно понять. Не хотелось бы его распространения, подытожила Волынец.Эксперт подчеркнула, что нет регламента поведения в соцсетях, но если такой будет принят, с ним нужно знакомить уже в педвузах. А сейчас требовать выполнения каких-то правил – невозможно.Возможно, акция бы остановилась, если бы директор школы принес Кувшинниковой извинения, передает РИА Новости.Российские учителя организовали флешмоб в поддержку Кувшинниковой, которую уволили из-за снимка в купальнике. Они выкладывают похожие фото хештегом #УчителяТожеЛюди, выступая за право на личную жизнь.Кувшинникова – учитель русского языка и литературы в одной из барнаульских школ. Выложила в соцсети фотографию с соревнований по зимнему плаванию, чем вызвала недовольство родителей.