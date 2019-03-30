Лидер чемпионата Испании Барселона одержала очередную победу. В матче 29 тура Ла Лиги сине-гранатовые со счетом 2:0 обыграли земляков из Эспапьола.

Лидер чемпионата Испании "Барселона" одержала очередную победу. В матче 29 тура Ла Лиги "сине-гранатовые" со счетом 2:0 обыграли земляков из "Эспапьола"."Эспаньол" оказал отчаянное сопротивление "Барселоне" и продержался 70 минут. А на 71 Лионель Месси со штрафного перебросил стенку. Лучший бомбардир "сине-гранатовых" закрепил победу над 89 минуте."Барселона" набрала 69 очков и уверенно лидирует в первенстве. Ближайший из преследователей – мадридский "Атлетико" отстает на 13 очков. Месси забил свои 30 и 31 мячи в первенстве и лидирует в споре бомбардиров.