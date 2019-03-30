В столице Кабардино-Балкарии пожарные пытаются потушить пожар на кондитерской фабрике.

В столице Кабардино-Балкарии пожарные пытаются потушить пожар на кондитерской фабрике, сообщает МЧС.Возгорание зафиксировано в 17 часов по Москве в складском помещении, площадь пожара поначалу составила чуть более одной тысячи квадратных метров, но затем огонь распространился на две тысячи "квадратов". Сейчас в эту часть Нальчика тянуты пожарные расчеты, с огнем ведут борьбу 38 пожарных.По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек. Сейчас огонь локализован.