30-километровый марш-бросок вместе ветеранами Сил обороны Эстонии, военнослужащими Эстонии и НАТО и силовиками совершила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

30-километровый марш-бросок вместе ветеранами Сил обороны Эстонии, военнослужащими Эстонии и НАТО и силовиками совершила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Политик написала на своей странице в FB о том, что марш по Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой дался ей нелегко, занял более четырех часов, но для первого раза это очень хороший результат.Акция "Скаутский марш-бросок" приурочена к 15-летия присоединения Эстонии к НАТО. В ней участвовали 1,3 тысячи человек. Силовики имели при себя табельное оружие и отягощение 10 килограммов, гражданские – рюкзаки весов в 15 килограммовКальюлайд отличается хорошей спортивной подготовкой. В прошлом году она пробежала 30 километров на Тамсалу-Неэрутском лыжном марафоне за 2 часа 13 минут, 42,2 километра на Нью-Йоркском марафоне за 4 часа и 2 минуты.