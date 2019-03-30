Водитель внедорожника погиб, а штурман экипажа получил травмы средней степени тяжести в результате несчастного случая, произошедшего во время трофи-рейда, проходившего в районе Геленджика. Очевидцы запечатлели момент ЧП на видео.

Авария с летальным исходом произошла в субботу, 30 марта, во время соревнований, проходящих в рамках этапа чемпионата России по трофи-рейду неподалеку от Геленджика в Краснодарском крае, сообщают местные СМИ.Очевидцы опубликовали в Сети неудачную попытку преодоления крутого подъема – внедорожник сорвался с самого верха холма, прокатился по склону и кубарем полетел вниз, застряв в деревьях.В результате ЧП погиб водитель, а второй член экипажа – штурман, госпитализирован с травмами средней степени тяжести.