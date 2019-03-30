Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул-позишн в квалификации второго этапа сезона Формулы-1 – Гран-при Бахрейна, который проходит на автодроме Сахир. Лучшее время квалификации составило 1.27,866.

Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул-позишн в квалификации второго этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Бахрейна, который проходит на автодроме "Сахир". Лучшее время квалификации составило 1.27,866.Следом за ним расположился его партнер по команде немец Себастьян Феттель. В то же время британец Льюис Хэмилтон из Mercedes замкнул тройку лучших.Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят продемонстрировал 15-й результат. Его коллега Александер Албон завершил квалификацию на 12 месте.Гонка состоится 31 марта.