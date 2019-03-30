Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян обеспокоен судьбой продюсера Ласкового мая. Он призвал Андрея Разина, написавшего иск на музыканта, одуматься, поскольку Сергей Шнуров сделал со своей стороны опасный шаг.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян обеспокоенсудьбой продюсера "Ласкового мая". Он призвал Андрея Разина, написавшего иск намузыканта, одуматься, поскольку Сергей Шнуров сделал со своей стороны опасный шаг.Эксперт отметил, что эмоционально он полностью настороне Андрей Разина, выступившего в защиту Москву и москвичей, после крайненеуместных сравнений в отношении столицы нашей Родины, которые себе позволил СергейШнуров. "Однако очень жаль, что Разин дал повод Шнурову написать на него заявление",– посетовал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру"."По сути речь идет о благом деле, о борьбе счеловеком, который позволяет себе обсцентной лексикой осыпать людей. На мойвзгляд, подобными своими действиями Сергей Шнуров развращает общество", – поделилсясвоим мнением эксперт. При этом Манукян считает, что Разину не стоит в качествеспособа борьбы "опускаться до его уровня"."И уж конечно я прошу отказаться Андрея Разина отборьбы с вплоть до лишения свободы, о чем он заявил недавно.Такие люди как он, которые не боятся бороться с хамством с открытым забралом,нужны на свободе", – отметил эксперт. Вадим Манукян призвал готового на всепродюсера одуматься. "Андрей! Я всецело ваш союзник в этом деле, но очень прошувас быть благоразумным и не подставляться!".Напомним, ранее Андрей Разин, который подал заявление в Следственный комитет на лидерагруппы "Ленинград". Поводом стали оскорбительные словао жителях Москвы в эфире ток-шоу "Зенит". Музыкант доэтого обратился с заявлением на Разина в прокуратуру, который пообещал заплатить пять миллионоврублей за избиение певца.