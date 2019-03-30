Ил-112В программу полета выполнил в полном объеме, нареканий нет, заявил генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин​​​.

Ил-112В программу полета выполнил в полном объеме, нареканий нет, заявил генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин​​​.Шеф-пилот Герой России Николай Куимов подтвердил высокое качество самолета и поблагодарил разработчиков за их труд, передает РИА Новости.Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. Он должен заменить Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30-40%. 90% парка заменят до 2032 года.