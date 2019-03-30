Динар Дихтяренко из Нижнекамска не может самостоятельно ходить из-за врожденной болезни никогда. Но веру в себя молодой человек не теряет и в свои 19 лет занимается еще и продвижением танцевальной группы.

Динар Дихтяренко из Нижнекамска не может самостоятельно ходить из-за врожденной болезни никогда. Но веру в себя молодой человек не теряет и в свои 19 лет занимается еще и продвижением танцевальной группы.Главный хореограф, руководитель и режиссер этой школы танцев никогда не танцевал, не ходил и даже не стоял на ногах. Динар — инвалид с детства. У него артрогрипоз. В свои 19 лет он перенес 14 операций и продолжает бороться за шанс когда-нибудь встать на ноги."Инвалидность не приговор, не нужно стесняться этого. Ты такой же человек. Я создал танцевальную группу, не постеснялся. Мы уже выступили, у нас все впереди", — уверен Динар Дихтяренко — продюсер танцевального коллектива DiRate.Репетиции они проводят абсолютно бесплатно в молодежном центре "Рубаха". Вместе с людьми с ограниченными возможностями здесь занимаются еще и здоровые.Помимо многочисленных творческих увлечений и учебы в университете теперь у Динара Дихтяренко появилась и работа — он занимается продюсированием танцевального коллектива, который уже выступает на фестивалях.Уже на улице наш телеоператор едва успевает за Динаром. Со скоростью 7 километров в час и ювелирной точностью юноша объезжает пока еще заснеженный Нижнекамск, не выпуская из рук любимый фотоаппарат."Я люблю больше фотографии природы, провожу личные фотосессии", — рассказала Динар.Каждый раз он выбирает новый маршрут, чтобы после прогулки отправить чиновникам рекомендации о том, где стоит развивать доступную среду."Я очень горжусь своим сыном, люблю его. Кому-то, может, поможет его пример, чтобы ребята не стеснялись своей инвалидности", — отметила Светлана Дихтяренко — мать Динара.На тренировки и упражнения по укреплению мышц каждый день он тратит по несколько часов. Для развития суставов рук он собирает трехмерные модели мировых архитектурных шедевров. Вместе с этим Динар монтирует клипы, изучает корейскую культуру и учится играть на фортепьяно.Как и большинство его друзей, он мечтает побывать в Корее, откуда родом его любимые музыканты, управлять квадроциклом, но заветная мечта одна — научиться самостоятельно ходить.