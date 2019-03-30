Конвенция Монтре о статусе Черноморских проливов должна быть пересмотрена, если США и дальше будут вести себя в Черном море так, как ведут себя сейчас. О необходимости пересмотра конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Конвенция Монтре о статусе Черноморских проливов должна быть пересмотрена, если США и дальше будут вести себя в Черном море так, как ведут себя сейчас. О необходимости пересмотра конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Два дня назад в Черное море вошли боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО. Отряд состоит из нескольких фрегатов — голландского Evertsen, канадского Toronto, испанского Santa Maria и турецкого Yildirim. Сообщалось, что эти корабли примут участие в учениях Sea Shield 2019, проведут тренировки с партнерами из Грузии и Украины, а 1 апреля канадцы и испанцы посетят Одессу.По мнению Юрия Гемпеля, это "очевидное бряцание оружием", и такое поведение США в Черном море "вызывает некое напряжение", передает РИА Новости. Все заходы иностранных военных кораблей, говорит крымский парламентарий, должны согласовываться с государствами Черноморского региона и не противоречить политике добрососедства."Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в Черноморском регионе", — сказал Гемпель.В соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года торговые суда всех стран могут свободно проходить через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. Для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания: в частности, корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня.В ходе нынешнего захода в Черное море Вторую постоянную группу ВМФ НАТО взяли на сопровождение корабли российского Черноморского флота "Иван Хурс" и "Василий Быков". Об этом рассказали накануне в Национальном центре управления обороной РФ.