Наступающий апрель принесет долгожданное тепло уставшим от зимы россиянам. Вместе с тем в силу вступят новые законы, которые могут сильно повлиять на граждан. Дни.ру выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом второго весеннего месяца.

Наступающий апрель принесет долгожданное тепло уставшим от зимы россиянам. Вместе с тем в силу вступят новые законы, которые могут сильно повлиять на граждан. "Дни.ру" выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом второго весеннего месяца.По новым законам с начала апреля будут проиндексированысоциальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению. С 1 апреля на двапроцента вырастут пенсии граждан, оставшихся без права на получение страховойпенсии.Кроме того, повысится размер социальных пенсий по старости,а также инвалидности и потере кормильца. В соответствии с новыми законами,индексация пенсий коснется четырех миллионов россиян, 3,2 из них получаютсоциальное обеспечение.Новые законы затронут и автомобилистов. Со 2 апреля меняютсяправила оформления автогражданской ответственности. Теперь водители смогут самивыбирать страховую компанию. Документы будут оформляться в системах Российскогосоюза автостраховщиков оформляться: "Е-Гарант" для электронных и"Единый агент" – для бумажных документов.В указанных системах будут представлены все лицензионныестраховые компании. До этого выбирать водители не могли, страховщики"назначались" автоматически.Обрадует автолюбителей и заморозка топливных цен.Правительство и нефтяники достигли соответствующего соглашения в конце марта.Срок действия договоренности – с 1 апреля по 1 июля.С 1 апреля вводятся изменения в расчет налога на добавленнуюстоимость (НДС). Обновляется список продовольственных и детских товаров дляставки 10%. Также по обновляется форма декларации для компаний.За первый квартал теперь придется отчитываться поизмененному варианту декларации. Срок – не позднее 25 апреля. Также в апрелевводятся новые бланки для уведомления об освобождении от НДС. Один предназначенплательщикам Единого сельскохозяйственного налога, другой – для остальныхкатегорий. Устаревшие формы приниматься больше не будут.По с середины апреля в 15 регионах начинаетсяпереход на цифровое телевидение с аналогового формата. Перемены затронутМоскву, Московскую, Костромскую, Новгородскую области, Калмыкию, Удмуртию,Чувашию, Ставропольский край и ряд других субъектов Федерации.