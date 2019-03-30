Наступающий апрель принесет долгожданное тепло уставшим от зимы россиянам. Вместе с тем в силу вступят новые законы, которые могут сильно повлиять на граждан. Дни.ру выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом второго весеннего месяца.
Наступающий апрель принесет долгожданное тепло уставшим от зимы россиянам. Вместе с тем в силу вступят новые законы, которые могут сильно повлиять на граждан. "Дни.ру" выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом второго весеннего месяца.
По новым законам с начала апреля будут проиндексированы
социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению. С 1 апреля на два
процента вырастут пенсии граждан, оставшихся без права на получение страховой
пенсии.
Кроме того, повысится размер социальных пенсий по старости,
а также инвалидности и потере кормильца. В соответствии с новыми законами,
индексация пенсий коснется четырех миллионов россиян, 3,2 из них получают
социальное обеспечение.
Новые законы затронут и автомобилистов. Со 2 апреля меняются
правила оформления автогражданской ответственности. Теперь водители смогут сами
выбирать страховую компанию. Документы будут оформляться в системах Российского
союза автостраховщиков оформляться: "Е-Гарант" для электронных и
"Единый агент" – для бумажных документов.
В указанных системах будут представлены все лицензионные
страховые компании. До этого выбирать водители не могли, страховщики
"назначались" автоматически.
Обрадует автолюбителей и заморозка топливных цен.
Правительство и нефтяники достигли соответствующего соглашения в конце марта.
Срок действия договоренности – с 1 апреля по 1 июля.
С 1 апреля вводятся изменения в расчет налога на добавленную
стоимость (НДС). Обновляется список продовольственных и детских товаров для
ставки 10%. Также по обновляется форма декларации для компаний.
За первый квартал теперь придется отчитываться по
измененному варианту декларации. Срок – не позднее 25 апреля. Также в апреле
вводятся новые бланки для уведомления об освобождении от НДС. Один предназначен
плательщикам Единого сельскохозяйственного налога, другой – для остальных
категорий. Устаревшие формы приниматься больше не будут.
По с середины апреля в 15 регионах начинается
переход на цифровое телевидение с аналогового формата. Перемены затронут
Москву, Московскую, Костромскую, Новгородскую области, Калмыкию, Удмуртию,
Чувашию, Ставропольский край и ряд других субъектов Федерации.