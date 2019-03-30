В Континентальной хоккейной лиге состоялся второй матч финальной серии между представителями Западной конференции – московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА. В Москве на ЦСКА Арене сильнее были столичные армейцы – 3:1.

В Континентальной хоккейной лиге состоялся второй матч финальной серии между представителями Западной конференции – московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА. В Москве на "ЦСКА Арене" сильнее были столичные армейцы – 3:1.Подопечные Игоря Никитина вышли вперед после гола Кирилла Капризова, размочившего счет на 13 минуте встречи. Уже в концовке второго периода Грег Скотт удвоил преимущество ЦСКА над клубом из Северной столицы.Правда уже спустя две минуты Никита Гусев из СКА одну шайбу отквитал, но, как оказалось в дальнейшем, это было единственное результативное действие, которое удалось питерцам. Хоккеисты из Москвы же, наоборот, усилиями Ивана Телегина смогли за 10 минут до финальной сирены забить еще раз и довести матч до победы.Как итог, ЦСКА удвоил счет в серии до 2:0 в свою пользу и теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Третий матч противостояния состоится 1 апреля.Отметим, что СКА не может победить московских армейцев уже на протяжении девяти матчей. Предыдущая победа клуба с берегов Невы над ЦСКА датируется 2 апреля 2018 года. Тогда они праздновали победу со счетом 5:2.