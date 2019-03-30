В Дагестане снежная лавина заблокировала дорогу к трем населенным пунктам, передает канал Россия 24.

В Дагестане снежная лавина заблокировала дорогу к трем населенным пунктам, передает канал "Россия 24".По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. Как отмечается, объездного пути к населенным пунктам нет, возможен только пеший переход.В связи с угрозой повторного схода лавины расчистку дорог могут провести только завтра при благоприятных погодных условиях.