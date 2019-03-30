В Одессе машина Opel с европейскими номерами сбила трех бойцов Национальной полиции Украины. Один военнослужащий погиб, двое получили травмы, они госпитализированы.

В Одессе машина Opel с европейскими номерами сбила трех бойцов Национальной полиции Украины. Один военнослужащий погиб, двое получили травмы, они госпитализированы.Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook, пострадавшие полицейские заступили на патрулирование города накануне президентских выборов. Они намечены на 31 марта. Пострадали трое пассажиров Opel. Его водитель задержан.В свою очередь, советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк также в Facebook сообщил подробности ЧП. По его информации, Opel двигался с большой скоростью, столкнулся с другой машиной и, потеряв управление, вылетел на тротуар, где и находились военнослужащие.В машине с европейскими номерами) находилась водитель, а также пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребенок. Они получили травмы и были отправлены в больницу.По сообщению пресс-службы областного управления Нацполиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, пишет РИА Новости.