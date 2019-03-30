В Одессе машина Opel с европейскими номерами сбила трех бойцов Национальной полиции Украины. Один военнослужащий погиб, двое получили травмы, они госпитализированы.
В Одессе машина Opel с европейскими номерами сбила трех бойцов Национальной полиции Украины. Один военнослужащий погиб, двое получили травмы, они госпитализированы.
Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook, пострадавшие полицейские заступили на патрулирование города накануне президентских выборов. Они намечены на 31 марта. Пострадали трое пассажиров Opel. Его водитель задержан.
В свою очередь, советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк также в Facebook сообщил подробности ЧП. По его информации, Opel двигался с большой скоростью, столкнулся с другой машиной и, потеряв управление, вылетел на тротуар, где и находились военнослужащие.
В машине с европейскими номерами) находилась водитель, а также пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребенок. Они получили травмы и были отправлены в больницу.
По сообщению пресс-службы областного управления Нацполиции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, пишет РИА Новости.