46-летней матери-садистке грозит до 10 лет лишения свободы. Она заключена под стражу.

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.В школе мальчик никому не сказал об инциденте, однако учителя обратили внимание на то, что школьник два дня не снимает головной убор во время занятий. Обнаружив телесные повреждения, администрация школы сообщила об этом правоохранителям.Сейчас ребенок находится в центре поддержке семьи и детства "Зеленоград". Его мать заключена под стражу. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111. 46-летней матери-садистке грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщалось о том, как мать избила своего 14-летнего сына кочергой и выгнала на 30-градусный мороз.