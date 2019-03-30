После реконструкции здания МИД России на Смоленской площади в Москве на его шпиль вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там ранее.

После реконструкции здания МИД России на Смоленской площади в Москве на его шпиль вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там ранее.Как сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства, после того как на верхней секции высотки были завершены ремонтные работы, инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать птицам максимально удобные условия.Как отметили в МИД, за соколами присматривают орнитологи из научно-методического центра "Биоразнообразие". Но делается это дистанционно, поскольку сейчас у птиц наступил период кладки яиц и высиживания потомства, и лучше не тревожить их лишний раз.Сапсаны на шпиле здания МИД на Смоленской площади привлекли к себе внимание в 2016 году. Дипломатическое ведомство даже опубликовало ролик о них в своем Instagram. Основные работы по замене шпиля здания МИД начались осенью того же года. Сапсаны же улетели, но кочевали по высоткам Москвы, орнитологи же заверяли, что они вернутся на шпиль МИД, пишет РИА Новости.