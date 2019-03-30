В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX

В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию". Сторонники независимости Каталонии вступили в уличное сражение с полицией, которая старалась защитить приверженцев сохранения провинции в составе Испании.Левые радикалы строили баррикады, забрасывали полицейских булыжниками, краской и яйцами, пишет РИА Новости. Активисты, в основном молодые люди, подожгли несколько контейнеров для мусора и сломали металлические ограждения.Стражи порядка задержали четырех хулиганов, избивших сторонника партии VOX. За помощью к медикам обратились еще четыре пострадавших.