Жена актера Павла Прилучного опробовала на себе новую бьюти-процедуру. Однако трехлетняя дочь Мия преображения Агаты Муцениеце не оценила.

Жена актера Павла Прилучного опробовала на себе новуюбьюти-процедуру. Однако трехлетняя дочь Мия преображения Агаты Муцениеце неоценила.Артистка с супругом идвумя детьми отдыхают в роскошном подмосковном отеле. Агата Муцениецепериодически выкладывает в Stories Instagram забавныеролики о том, как они с семьей проводят время.Сегодня 30-летняя актрисаотправилась в СПА-салон, пока Прилучный с детьми ходил кормить страусов. Девушкаопробовала на себе новомодную бьюти-процедуру – кислородную капсулу. После нее АгатаМуцениеце предстала перед подписчиками заметно посвежевшей.Правда, дочь актрисы измененийне заметила. "Мия, ты сейчас что сказала? Что мама кто? Не…" – спросила АгатаМуцениеце у девочки. "Не красавица", – ответила малышка. "А что мне нарисовать,чтобы быть красавицей?" – поинтересовалась актриса. Но внятно объяснить этогомаме девочка не смогла.Равнее супруга актера Павла Прилучного нарвалась на жесткуюкритику скандального блогера Елены Миро. Та посчитала, чтонеспроста захотела уехать на море без мужа.Напомним, ранее пожаловалась,что Прилучный изводит ее ревностью. Муж контролирует каждый ее шаг, можетвспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом.