Жена актера Павла Прилучного опробовала на себе новую
бьюти-процедуру. Однако трехлетняя дочь Мия преображения Агаты Муцениеце не
оценила.
Жена актера Павла Прилучного опробовала на себе новую
бьюти-процедуру. Однако трехлетняя дочь Мия преображения Агаты Муцениеце не
оценила.
Артистка с супругом и
двумя детьми отдыхают в роскошном подмосковном отеле. Агата Муцениеце
периодически выкладывает в Stories Instagram забавные
ролики о том, как они с семьей проводят время.
Сегодня 30-летняя актриса
отправилась в СПА-салон, пока Прилучный с детьми ходил кормить страусов. Девушка
опробовала на себе новомодную бьюти-процедуру – кислородную капсулу. После нее Агата
Муцениеце предстала перед подписчиками заметно посвежевшей.
Правда, дочь актрисы изменений
не заметила. "Мия, ты сейчас что сказала? Что мама кто? Не…" – спросила Агата
Муцениеце у девочки. "Не красавица", – ответила малышка. "А что мне нарисовать,
чтобы быть красавицей?" – поинтересовалась актриса. Но внятно объяснить этого
маме девочка не смогла.
Равнее супруга актера Павла Прилучного нарвалась на жесткую
критику скандального блогера Елены Миро. Та посчитала, чтоне
спроста захотела уехать на море без мужа.
Напомним, ранее пожаловалась,
что Прилучный изводит ее ревностью. Муж контролирует каждый ее шаг, может
вспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом.