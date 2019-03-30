Злоумышленники в ночное время похитили из подъездов жилых домов электроприводы с лифтовых кабин, принадлежащие одной из строительных организаций...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали подозреваемых в краже электроприводов лифтов.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одной из строительных организаций Новой Москвы. По его словам, неизвестные в ночное время суток из подъездов жилых домов похитили электроприводы с лифтовых кабин, принадлежащие компании.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 25 и 30 лет и 18-летний житель Московской области.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на местонахождение похищенного имущества и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79