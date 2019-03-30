После интервью с Боженой Рынской, вдовой медиаменеджера Игоря Малашенко, телеведущая показала вечернее платье на фоне красивого интерьера. Ксения Собчак снялась в квартире убитой горем журналистки.

После интервью с Боженой Рынской, вдовой медиаменеджера ИгоряМалашенко, телеведущая показала вечернее платье на фоне красивого интерьера.Ксения Собчак снялась в квартире убитой горем журналистки.В беседе с рыдающейРынской знаменитость поддерживала вдову, успокаивая и обнимая. Однако, спустянесколько часов в своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак опубликовала фото в вечернемплатье от известного российского дизайнера.Телеведущаяснялась на фоне гостиной квартиры Божены. Ксения Собчак заявила, что жилище вдовыдействительно красивое и со вкусом обставлено.Пост звездывозмутил ее подписчиков, потому что выглядел весьма неуместно после такого печальногоинтервью. "Ксения Анатольевна, Вы же в видео вчерном костюме скорбели", "Если бы скорбь Божены была бы искренней, то Ксенияне расхаживала бы по квартире как по подиуму. Это все осталось за кадром...", "Забавно,как люди играют. В видео был виден накал, драма, слезы – а на фото в ееквартире улыбка", – раскритиковали россияне за лицемерие.Как писали "Дни.ру", Божена призналась, что в скором времени от многих вещей ей придется избавиться,чтобы как-то прожить. Дело в том, что Игорь Малашенко ничего ей не оставил. Поее словам, наследство положено его детям. Журналистка добавила, что оспариватьзавещание не будет.Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25февраля. Сообщалось, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью.Похоронили мужа Божены Рынской на Троекуровском кладбище Москвы.