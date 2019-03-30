После интервью с Боженой Рынской, вдовой медиаменеджера Игоря
Малашенко, телеведущая показала вечернее платье на фоне красивого интерьера.
Ксения Собчак снялась в квартире убитой горем журналистки.
После интервью с Боженой Рынской, вдовой медиаменеджера Игоря
Малашенко, телеведущая показала вечернее платье на фоне красивого интерьера.
Ксения Собчак снялась в квартире убитой горем журналистки.
В беседе с рыдающей
Рынской знаменитость поддерживала вдову, успокаивая и обнимая. Однако, спустя
несколько часов в своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак опубликовала фото в вечернем
платье от известного российского дизайнера.
Телеведущая
снялась на фоне гостиной квартиры Божены. Ксения Собчак заявила, что жилище вдовы
действительно красивое и со вкусом обставлено.
Пост звезды
возмутил ее подписчиков, потому что выглядел весьма неуместно после такого печального
интервью. "Ксения Анатольевна, Вы же в видео в
черном костюме скорбели", "Если бы скорбь Божены была бы искренней, то Ксения
не расхаживала бы по квартире как по подиуму. Это все осталось за кадром...", "Забавно,
как люди играют. В видео был виден накал, драма, слезы – а на фото в ее
квартире улыбка", – раскритиковали россияне за лицемерие.
Как писали "Дни.ру", Божена призналась
, что в скором времени от многих вещей ей придется избавиться,
чтобы как-то прожить. Дело в том, что Игорь Малашенко ничего ей не оставил. По
ее словам, наследство положено его детям. Журналистка добавила, что оспаривать
завещание не будет.
Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25
февраля. Сообщалось, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью.
Похоронили мужа Божены Рынской на Троекуровском кладбище Москвы.