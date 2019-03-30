Телеведущая посетила столичный рынок, где бесплатно набрала продукты. Лариса Гузеева мастерски уговаривала продавцов подарить ей необходимые для постного блюда ингредиенты.

Телеведущаяпосетила столичный рынок, где бесплатно набрала продукты. Лариса Гузеевамастерски уговаривала продавцов подарить ей необходимые для постного блюдаингредиенты.В программе "Живая жизнь" на Первом канале звездаподелилась интересным рецептом, основой которого стала гречка. "Постпродолжается, и я понимаю, что уже все слегка подустали от привычного наборапродуктов. Я дам некоторые советы", – заявила Лариса Гузеева.Придя на рынок, знаменитость подошла к продавщице ипопросила ее дать ей разный лук: порей, синий крымский, шалот и обычныйрепчатый. "Я все это беру", – отметила актриса. Затем она подошла к другойвитрине, где выпросила еще один ингредиент."Здорово! Можешь подарить, пожалуйста, одинмускатный орех? Он мне нужен. Послушай, мне так нужно всего мало, поэтому ядаже не хочу покупать", – обратилась Лариса Гузеева к продавцу. Тот не смоготказать известной артистке. "Разжилась бесплатным орешком!", -прокомментировала довольная телеведущая.Затем Лариса Гузеева приобрела липовый мед взяла,попробовала творог и ряд других продуктов. Дальше взгляд звезды остановился навитрине с овощами. "Хасан, честно, мне нужен маленький один вот этот перчик…Мне нужно одну веточку розмарина. Можно?.. Хорошо. Какая я попрошайка! Ясегодня не взяла кошелек", – оправдалась , унося с собой все необходимоедля блюда.Отметим, что недавно звезда резко сменила имидж. Из роковой брюнетки перекрасилась в блонд. Многие поклонники считают, что с новым цветом волос теледива стала выглядеть свежее и моложе.