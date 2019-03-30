Телеведущая
посетила столичный рынок, где бесплатно набрала продукты. Лариса Гузеева
мастерски уговаривала продавцов подарить ей необходимые для постного блюда
ингредиенты.
Телеведущая
посетила столичный рынок, где бесплатно набрала продукты. Лариса Гузеева
мастерски уговаривала продавцов подарить ей необходимые для постного блюда
ингредиенты.
В программе "Живая жизнь" на Первом канале звезда
поделилась интересным рецептом, основой которого стала гречка. "Пост
продолжается, и я понимаю, что уже все слегка подустали от привычного набора
продуктов. Я дам некоторые советы", – заявила Лариса Гузеева.
Придя на рынок, знаменитость подошла к продавщице и
попросила ее дать ей разный лук: порей, синий крымский, шалот и обычный
репчатый. "Я все это беру", – отметила актриса. Затем она подошла к другой
витрине, где выпросила еще один ингредиент.
"Здорово! Можешь подарить, пожалуйста, один
мускатный орех? Он мне нужен. Послушай, мне так нужно всего мало, поэтому я
даже не хочу покупать", – обратилась Лариса Гузеева к продавцу. Тот не смог
отказать известной артистке. "Разжилась бесплатным орешком!", -
прокомментировала довольная телеведущая.
Затем Лариса Гузеева приобрела липовый мед взяла,
попробовала творог и ряд других продуктов. Дальше взгляд звезды остановился на
витрине с овощами. "Хасан, честно, мне нужен маленький один вот этот перчик…
Мне нужно одну веточку розмарина. Можно?.. Хорошо. Какая я попрошайка! Я
сегодня не взяла кошелек", – оправдалась , унося с собой все необходимое
для блюда.
Отметим, что недавно звезда резко сменила имидж. Из роковой брюнетки перекрасилась в блонд. Многие поклонники считают, что с новым цветом волос теледива стала выглядеть свежее и моложе.