Федеральный окружной суд на Аляске (США) признал незаконным указ президента Дональда Трампа, который предусматривает снятие запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях в прибрежных водах штата в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Федеральный окружной суд на Аляске (США) признал незаконным указ президента Дональда Трампа, который предусматривает снятие запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях в прибрежных водах штата в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.Судья Шэрон Глисон, рассматривавшая это дело, вынесла решение в пользу представителей природоохранных организаций. Согласно постановлению суда, выдержки из которого цитирует ТАСС, данный указ "является незаконным и выходит за рамки полномочий президента". Как указала Глисон, существующие законы дают президенту США право вводить запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений, но не снимать его. Заседание суда по этому вопросу состоялось в минувшую пятницу, 29 марта.Администрация американского президента может оспорить постановление в суде более высокой инстанции. Однако комментариев с ее стороны пока не поступало.Запрет, о котором идет речь, наложил 44-й президент США Барак Обама для защиты окружающей среды. Трамп издал указ о снятии запрета в 2017 году. Природоохранные организации, недовольные таким решением, подали иск к администрации США.