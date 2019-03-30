Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально
известного сайта Миротворец. Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян
иронически отнесся к такому решению.
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально
известного сайта "Миротворец". Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян
иронически отнесся к такому решению.
"Такую замечательную компанию нам испортили. Зачем
нам, завсегдатаям списка "Миротворца", в него добавили Коломойского,
Тимошенко и Саакашвили?" – заявил эксперт. "Предлагаю создателям списка
выкинуть их из него и не портить нам ауру", – иронически добавил собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян отметил, что им с Филиппом Киркоровым, Сергеем
Лазаревым, и Максимом Галкиным такие соседи не нужны. "А если
серьезно, то я жду, когда в списке появятся Геращенко, Турчинов и Порошенко.
Тогда этот паноптикум со списком "Миротворца" примет окончательные
формы. И что-то мне подсказывает, что будет это уже очень скоро", – резюмировал
эксперт.
Таким образом громкий скандал с запретом на Украине ряда
российских артистов возымел неожиданное продолжение. Кто будет следующим в
черном списке – покажет только время.
Отметим,
на сайте "Миротворец" сообщается, что бизнесмен-миллиардер нарушил
"законодательство Украины о гражданстве путем получения гражданства других
стран". Также его обвиняют в дестабилизации общественно-политической жизни Незалежной.
Еще одной причиной назвали "манипуляцию общественно значимой информацией" и
"распространение заведомо недостоверной информации на подконтрольном
телеканале".
Напомним, сведения об были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму. Это произошло в июле 2017 года.