Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта Миротворец. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян иронически отнесся к такому решению.

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандальноизвестного сайта "Миротворец". Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукяниронически отнесся к такому решению."Такую замечательную компанию нам испортили. Зачемнам, завсегдатаям списка "Миротворца", в него добавили Коломойского,Тимошенко и Саакашвили?" – заявил эксперт. "Предлагаю создателям спискавыкинуть их из него и не портить нам ауру", – иронически добавил собеседник "Дни.ру".Вадим Манукян отметил, что им с Филиппом Киркоровым, СергеемЛазаревым, и Максимом Галкиным такие соседи не нужны. "А еслисерьезно, то я жду, когда в списке появятся Геращенко, Турчинов и Порошенко.Тогда этот паноптикум со списком "Миротворца" примет окончательныеформы. И что-то мне подсказывает, что будет это уже очень скоро", – резюмировалэксперт.Таким образом громкий скандал с запретом на Украине рядароссийских артистов возымел неожиданное продолжение. Кто будет следующим вчерном списке – покажет только время.Отметим,на сайте "Миротворец" сообщается, что бизнесмен-миллиардер нарушил"законодательство Украины о гражданстве путем получения гражданства другихстран". Также его обвиняют в дестабилизации общественно-политической жизни Незалежной.Еще одной причиной назвали "манипуляцию общественно значимой информацией" и"распространение заведомо недостоверной информации на подконтрольномтелеканале".Напомним, сведения об были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму. Это произошло в июле 2017 года.