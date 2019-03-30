В английской премьер-лиге стал известен клуб, который покинет компанию сильнейших по окончанию сезона. Им стал трехкратный чемпион Англии Хаддерсфилд, потерявший шансы на спасение за шесть туров до финиша.

В английской премьер-лиге стал известен клуб, который покинет компанию сильнейших по окончанию сезона. Им стал трехкратный чемпион Англии "Хаддерсфилд", потерявший шансы на спасение за шесть туров до финиша."Хаддерсфилд" проиграл в матче 32 тура в Лондоне местному "Кристал Пэлас" с результатом 1:2. У "терьеров" всего 14 очков. Даже если "Хаддерсфилд" выиграет шесть оставшихся встреч, он сможет набрать 32 очка. У занимающего спасительное 17 место "Бернли" уже 33 очка."Манчестер Юнайтед" благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля обыграл "Уотфорд" 2:1. "Красные дьяволы" набрали 61 очко и вышли на четвертое место. Под руководством Уле-Гуннара Сульшера "МЮ" выиграл в чемпионате стране 11 встреч из 14.