Радио Свобода удалило статью о
предприятии Конкорд петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Руководство
издания признало,
что в материале были приведены неподтвержденные данные от информированного
источника. Журналистам ФАН удалось с ним пообщаться.
"Радио Свобода" удалило статью о
предприятии "Конкорд" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Руководство
издания ,
что в материале были приведены неподтвержденные данные от "информированного
источника". Журналистам ФАН удалось с ним пообщаться.
"Источником" оказался московский
предприниматель Евгений Лащенко. Некоторое время назад он был связан с
вопросами питания в учреждениях Москвы. Мужчина сам обратился в редакцию ФАН.
Бизнесмен признался, что разговаривал с представителями СМИ-иноагента, однако
"Радио Свобода" полностью переврало его слова.
Издание, финансируемое
правительством США, осознанно пошло на обман своих читателей. Беседуя с
журналистами "Радио Свобода", Евгений Лащенко рассказал о весьма плачевной
ситуации с детским питанием в Москве в двухтысячные годы. И подчеркнул, что
нынешняя сегодня система питания – очень хорошая. Не последнюю роль здесь
играют беспрецедентные меры контроля.
По мнению московского
предпринимателя, интервьюеру сказанное не пришлось по душе. "Он все пытался
уточнить про “Конкорд”, но что я ему мог тут сказать? Да ничего! Я об этом
ничего не знаю. Поэтому на эти вопросы и не отвечал", – подчеркнул мужчина.
Опубликованный впоследствии
материал на "Радио Свобода" вызвал у Евгения Лащенко негодование. Журналисты
либерального СМИ переврали слова предпринимателя: "Мои фразы просто были
выдернуты из контекста и вывернуты наизнанку. Это даже не передергивание
фактов, это откровенная ложь".
предположил, что
"Радио Свобода" удалило фейковый материал, испугавшись суда и требования
предоставить запись интервью.
Поведение издания вызвало резкое
осуждение на высшем уровне. Автор закона о распространении ложной информации в
интернете, депутат Госдумы Андрей Альшевских отметил, что такие действия "Радио
Свобода" не должны оставаться без последствий.
"Ситуацию надо изучать, смотреть
и оперативно реагировать законодательно, чтобы минимизировать возможный ущерб
от подобных действий. А то получается: опубликовали недостоверную информацию, а
потом “извинились”, и вроде бы все в порядке?!", –
вопросом парламентарий.
С точкой зрения Андрея Альшевских
солидарен и председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он пригласил
руководителей пражской редакции "Радио Свобода" на в прямом эфире "Будем спорить,
что называется, с фактами в руках", – заметил он.