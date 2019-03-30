Радио Свобода удалило статью о предприятии Конкорд петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Руководство издания признало, что в материале были приведены неподтвержденные данные от информированного источника. Журналистам ФАН удалось с ним пообщаться.

"Радио Свобода" удалило статью опредприятии "Конкорд" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Руководствоиздания ,что в материале были приведены неподтвержденные данные от "информированногоисточника". Журналистам ФАН удалось с ним пообщаться."Источником" оказался московскийпредприниматель Евгений Лащенко. Некоторое время назад он был связан свопросами питания в учреждениях Москвы. Мужчина сам обратился в редакцию ФАН.Бизнесмен признался, что разговаривал с представителями СМИ-иноагента, однако"Радио Свобода" полностью переврало его слова.Издание, финансируемоеправительством США, осознанно пошло на обман своих читателей. Беседуя сжурналистами "Радио Свобода", Евгений Лащенко рассказал о весьма плачевнойситуации с детским питанием в Москве в двухтысячные годы. И подчеркнул, чтонынешняя сегодня система питания – очень хорошая. Не последнюю роль здесьиграют беспрецедентные меры контроля.По мнению московскогопредпринимателя, интервьюеру сказанное не пришлось по душе. "Он все пыталсяуточнить про “Конкорд”, но что я ему мог тут сказать? Да ничего! Я об этомничего не знаю. Поэтому на эти вопросы и не отвечал", – подчеркнул мужчина.Опубликованный впоследствииматериал на "Радио Свобода" вызвал у Евгения Лащенко негодование. Журналистылиберального СМИ переврали слова предпринимателя: "Мои фразы просто быливыдернуты из контекста и вывернуты наизнанку. Это даже не передергиваниефактов, это откровенная ложь".предположил, что"Радио Свобода" удалило фейковый материал, испугавшись суда и требованияпредоставить запись интервью.Поведение издания вызвало резкоеосуждение на высшем уровне. Автор закона о распространении ложной информации винтернете, депутат Госдумы Андрей Альшевских отметил, что такие действия "РадиоСвобода" не должны оставаться без последствий."Ситуацию надо изучать, смотретьи оперативно реагировать законодательно, чтобы минимизировать возможный ущербот подобных действий. А то получается: опубликовали недостоверную информацию, апотом “извинились”, и вроде бы все в порядке?!", –вопросом парламентарий.С точкой зрения Андрея Альшевскихсолидарен и председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационногосообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он пригласилруководителей пражской редакции "Радио Свобода" на в прямом эфире "Будем спорить,что называется, с фактами в руках", – заметил он.