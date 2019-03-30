Шесть сотрудников полиции расстреляли 20-летнего рэпера, на свою беду задремавшего за рулем авто на въезде в закусочную. Правоохранители заметили в салоне машины пистолет, после чего молодой человек проснулся и сделал неосторожное движения, чем и спровоцировал применение табельного оружия на поражение.

Полицейское управление города Вальехо, расположенного в Калифорнии на западном побережье США, обнародовало кадры расстрела 20-летнего Уилли Маккоя – опубликованный ролик содержит записи с нательных камер всех шести сотрудников, принимавших участие в инциденте с летальным исходом, произошедшем в начале февраля текущего года.По версии стражей порядка, события развивались следующим образом: диспетчер получил сообщение о машине, заблокировавшей въезд в закусочную. Патрульные, прибывшие на место, обнаружили автомобиль Mercedes с заглушенным двигателем и молодого человека, спавшего на водительском месте.В ходе визуального осмотра салона авто один из офицеров обнаружил пистолет, после чего полицейские попытались открыть дверь, которая, как выяснилось, была заблокирована. Сотрудник правоохранительных органов заявил о намерении выбить окно, однако все вышло иначе.Полицейские увидели, что водитель проснулся, сделал несколько движения рукой и потянулся вперед. По мнению, офицеров, последнее действие могло привести к тому, что молодой человек получил бы возможность использовать оружие.В этот момент патрульные открыли шквальный огонь, подозреваемый получил множественные огнестрельные ранения, от которых впоследствии и скончался.Родственники погибшего, при жизни получившего определенную известность на ниве исполнения музыки в стиле рэп под псевдонимом Уилли Бо (Willie Bo), настояли на необходимости публикации кадров гибели Уилли Маккоя, чтобы обеспечить необходимую общественную поддержку для придания объективности идущему служебному расследованию.Семья покойного считает, что полицейские действовали чрезмерно жестоко и не дали Маккою возможность осознать происходящее и сдаться.