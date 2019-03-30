Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о ситуации в Донбассе в эфире телеканала Украина, в очередной раз попытался переложить ответственность за происходящее с Киева на Москву, но запутался и защитил Россию. Выступление украинского лидера опубликовано на YouTube.

Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о ситуации в Донбассе в эфире телеканала "Украина", в очередной раз попытался переложить ответственность за происходящее с Киева на Москву, но запутался и "защитил" Россию. Выступление украинского лидера опубликовано на YouTube.Рассуждая о том, где находится "ключ от мира", Порошенко перечислил названия столиц ряда государств, где его быть не может. Однако президент не закончил фразу и решил сформулировать ее по-другому. В итоге он заявил, что "ключ от мира находится в Москве".Порошенко не раз допускал в своих выступлениях курьезные оговорки. Так, в марте во время выступления в Закарпатье он уделил большое внимание тем, кто защищает государство, сказав при этом: "Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага, ваш прекрасный край и всю Украину".В феврале президент указал, что должен "сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору". После чего поправился, сказав: "Российскому агрессору". А в январе 2018 года Порошенко заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". Слушатели отреагировали на слова президента Украины аплодисментами.