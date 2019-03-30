Выборы президента Украины все больше напоминают фарс. Украинские политики высмеивают предвыборные обещания кандидатов.

Выборы президента Украины все больше напоминают фарс. Украинские политики высмеивают предвыборные обещания кандидатов.Выборы президента Украины состоятся уже завтра. Громкие предвыборные высказывания позади, но ситуация продолжает накаляться.Так, бывший член Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал в Сети коллажи, жестоко высмеивающие предвыборную кампанию Петра Порошенко, а точнее – его лживые обещания избирателям.На агитационных плакатах, размещенных Журавко, представлено все так, как было бы, если бы Порошенко говорил правду. "Как бы выглядели плакаты Порошенко, и какие бы на них были лозунги, если бы там была правда – и о том, что уже было, и о том, что случится, если, не дай Бог, он останется на второй срок", – пишет Журавко.Предвыборные обещания Порошенко – не единственная ложь, в которой уличили главу государства. Ранее он насмешил соотечественников, объявив себя "героем Майдана" и рассказав, как он "спасал людей под пулями".Заявления украинского президента, сделанные им во время одного из предвыборных выступлений – наглая ложь, заявил тогда военный эксперт и блогер Борис Рожин. "Уровень пропаганды днищенский", – прокомментировал эксперт высказывания Порошенко.