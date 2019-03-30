Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону
знаменитости, супруга которой якобы уличили в неверности. Певица Алсу дала
повод для обсуждения обратной стороны российского шоу-бизнеса.
Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону
знаменитости, супруга которой якобы уличили в неверности. Певица Алсу дала
повод для обсуждения обратной стороны российского шоу-бизнеса.
"Светские
тусовщики все про всех знают, даже если все это – слухи. Мужа Алсу, бизнесмена
Яна Абрамова обвинили в постоянных изменах жене", – констатировала в своем
микроблоге в "ЖЖ" Лена Миро. Ранее певица в интервью заявила, что не представляет, чтобы она тусовалась до утра, а супруг
с этим мирился.
Блогер считает, что
исполнительница права. Мол, что это за муж, который будет спокойно смотреть на
то, что любимая не ночует дома? Сама певица Алсу считает, что кино и сцену с
семейной жизнью совмещать нереально. Разве что, если оба супруга ни актеры.
"Обязательно ли шляться? К сожалению, да. И развратничают не
только певицы, актрисы, но случайные гости вечеринок и операторы на
киноплощадках. Наркотики, алкоголь, беспорядочные половые связи под столом, в
сортирах или в кустах", – вскрыла нелицеприятную изнанку светской жизни Лена
Миро.
Блогер уверена, что приличному человеку там
делать нечего. Но ,по мнению Миро, правду "светским бухающим обозревателям"
слышать обидно. "Пусть даже намеком, но все равно неприятно, когда объективно
оценивают гадюшник, в котором они тусуются", – заявила блогер.
Миро считает позицию певицы Алсу очень
достойной. Ведь звезде важнее семья, чем пьяный угар.