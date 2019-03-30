Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону знаменитости, супруга которой якобы уличили в неверности. Певица Алсу дала повод для обсуждения обратной стороны российского шоу-бизнеса.

Скандальный блогер Лена Миро встала на сторонузнаменитости, супруга которой якобы уличили в неверности. Певица Алсу далаповод для обсуждения обратной стороны российского шоу-бизнеса."Светскиетусовщики все про всех знают, даже если все это – слухи. Мужа Алсу, бизнесменаЯна Абрамова обвинили в постоянных изменах жене", – констатировала в своеммикроблоге в "ЖЖ" Лена Миро. Ранее певица в интервью заявила, что не представляет, чтобы она тусовалась до утра, а супругс этим мирился.Блогер считает, чтоисполнительница права. Мол, что это за муж, который будет спокойно смотреть нато, что любимая не ночует дома? Сама певица Алсу считает, что кино и сцену ссемейной жизнью совмещать нереально. Разве что, если оба супруга ни актеры."Обязательно ли шляться? К сожалению, да. И развратничают нетолько певицы, актрисы, но случайные гости вечеринок и операторы накиноплощадках. Наркотики, алкоголь, беспорядочные половые связи под столом, всортирах или в кустах", – вскрыла нелицеприятную изнанку светской жизни ЛенаМиро.Блогер уверена, что приличному человеку тамделать нечего. Но ,по мнению Миро, правду "светским бухающим обозревателям"слышать обидно. "Пусть даже намеком, но все равно неприятно, когда объективнооценивают гадюшник, в котором они тусуются", – заявила блогер.Миро считает позицию певицы Алсу оченьдостойной. Ведь звезде важнее семья, чем пьяный угар.